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На Волге в районе Казани сильный ветер сорвал с якорей баржи и вынес их на причал

13:07, 29.05.2018

На Волге, возле Казани, две пустые баржи сильным ветром и течением сорвало с якорей и принесло на причал ФГУ «Средневолгаводхоз».

Инцидент произошел вчера в 11:15 по московскому времени у населенного пункта Победилово. Судовладельцем барж №3525 и №3526 является «ТСК-3» (Казань).

По данным Спасательно-координационного центра Росморречфлота, причал получил повреждения. Масштабы ущерба и состояние барж уточняется.

Как уточняет информагентство «Portnews», в результате происшествия никто не пострадал. Загрязнения окружающей среды нет.

Напомним, что в начале мая на Чистопольском судостроительном заводе во время проведения ремонтных работ частично затонул теплоход. Судно пошло ко дну из-за хлопка в машинном отделении, в результате которого образовалась пробоина.

Происшествия Татарстан
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