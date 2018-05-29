На Волге в районе Казани сильный ветер сорвал с якорей баржи и вынес их на причал

На Волге, возле Казани, две пустые баржи сильным ветром и течением сорвало с якорей и принесло на причал ФГУ «Средневолгаводхоз».

Инцидент произошел вчера в 11:15 по московскому времени у населенного пункта Победилово. Судовладельцем барж №3525 и №3526 является «ТСК-3» (Казань).

По данным Спасательно-координационного центра Росморречфлота, причал получил повреждения. Масштабы ущерба и состояние барж уточняется.



Как уточняет информагентство «Portnews», в результате происшествия никто не пострадал. Загрязнения окружающей среды нет.

Напомним, что в начале мая на Чистопольском судостроительном заводе во время проведения ремонтных работ частично затонул теплоход. Судно пошло ко дну из-за хлопка в машинном отделении, в результате которого образовалась пробоина.