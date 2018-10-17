В Сети появилась запись момента атаки на колледж в Керчи

Фото: скриншот видео

Паблик Mash опубликовал видеозапись, сделанную во время атаки на политехнический колледж в Керчи. Ролик снят кем-то из учащихся не в здании учебного заведения, а снаружи.

Однако на протяжении всей записи слышны звуки выстрелов, которые производил нападавший.

Кроме того, была опубликована запись, на которой директор колледжа Ольга Гребенникова рассказала о нападении журналистам. Она сравнила трагедию с терактом в Беслане и поведала, что в здании лежат трупы.

Напомним, что Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о стрельбе и взрыве в керченском колледже с теракта на массовое убийство. По информации ведомства, в результате стрельбы погибло 17 человек.

Сегодня в политехническом колледже Керчи произошел взрыв. Позднее стало известно о стрельбе, которую устроил студент учебного заведения. После этого он покончил с собой. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, погибло 18 человек, раненых более 40.