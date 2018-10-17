Минниханов: «Мы заинтересованы в привлечении финского капитала в Татарстан»

Сегодня в Казани начался деловой форум «Finnish Business goes Kazan 2018». Как отметил президент Татарстана на его открытии, республике интересны финские инвестиции.

«Мы заинтересованы в привлечении финского бизнеса и капитала в Татарстан. Будем рады расширению взаимовыгодных связей, готовы оказать всяческое содействие», — передает слова Рустама Минниханова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что «Finnish Business» — крупнейшее ежегодное деловое мероприятие финско-российского бизнеса, организуемое в России. В рамках мероприятия предусмотрены официальные встречи и деловые визиты на местные предприятия. Интервью и комментарии представителей бизнеса можно посмотреть в видеорепортаже выездной редакции «Реального времени».