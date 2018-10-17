КФУ вошел в топ-100 вузов стран БРИКС по версии QS

Казанский федеральный университет вошел в топ-100 вузов стран БРИКС по версии QS и занял в рейтинге 60-е место.

Всего в топ-100 рейтинга вошли 24 российских вуза. Самую высокую оценку среди российских университетов получили МГУ имени Ломоносова — 6-е место, СПбГУ — 11-е, следует из данных рейтинга.

КФУ опередили также Новосибирский государственный университет (НГУ), Томский государственный университет (ТГУ), Московский физико-технический институт (МФТИ), Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) и Томский политехнический университет (ТПУ). Они вошли в топ-50 рейтинга.

Напомним, в рейтинг QS University Rankings BRICS могут попасть университеты Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Первые пять строк заняли университеты Китая.

Ранее эксперты НИУ ВШЭ совместно с Минобрнауки, Рособрнадзором и компанией «Яндекс» оценили качество приема в вузы на бюджетные места. Из татарстанских самые высокие результаты оказались у КГМУ и КФУ. Однако результаты могли быть лучше, если бы вузы не брали целевиков с низкими баллами, но большим блатом. Подробно — в материале «Реального времени».