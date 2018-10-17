По факту обрушения потолка в гипермаркете «Лента» в Уфе началась проверка

Прокуратура проверит факт обрушения потолочной конструкции в гипермаркете «Лента» в Уфе.

По предварительным данным, во вторник днем, 16 октября, в гипермаркете «Лента», расположенном в торговом комплексе «Яй», после срабатывания противопожарной системы произошло обрушение потолка. В результате инцидента травму получила 39-летняя женщина.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в рамках проверки планируется дать оценку соблюдению противопожарных требований в многофункциональном комплексе.

Напомним, ранее мэрия Уфы опровергла информацию об обрушении лифта в многоэтажном доме.