По факту обрушения потолка в гипермаркете «Лента» в Уфе началась проверка
Прокуратура проверит факт обрушения потолочной конструкции в гипермаркете «Лента» в Уфе.
По предварительным данным, во вторник днем, 16 октября, в гипермаркете «Лента», расположенном в торговом комплексе «Яй», после срабатывания противопожарной системы произошло обрушение потолка. В результате инцидента травму получила 39-летняя женщина.
Как сообщили в надзорном ведомстве, в рамках проверки планируется дать оценку соблюдению противопожарных требований в многофункциональном комплексе.
Напомним, ранее мэрия Уфы опровергла информацию об обрушении лифта в многоэтажном доме.Общество Башкортостан
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