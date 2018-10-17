Мэрия Уфы опровергла информацию об обрушении лифта в многоэтажном доме

Администрация Уфы опровергла информацию об обрушении лифта в многоквартирном доме.

Ранее местные СМИ сообщали, что в четверг, 11 октября, в здании на Молодежном бульваре обрушился лифт. Как рассказали в мэрии, в этот день произошла лишь остановка лифта из-за попадания тряпки в шахту. Специалисты исправили дефекты в течение нескольких часов.

В горадминистрации просят журналистов запрашивать дополнительные сведения, разъяснения и комментарии в пресс-службе мэрии в целях недопущения распространения недостоверной информации.

Напомним, ранее самарские коммунальщики опровергли информацию о заражении воды в городе, размещенную на одном из «медицинских сайтов». В статье сообщалось, что в воду попал смертельный вирус, который угрожает горожанам.