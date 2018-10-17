Более 4 тысяч человек остались без электричества из-за сильного ветра в Пермском крае

Около 4 тысяч человек остались без электричества в Пермском крае из-за сильного ветра.

По последним данным, подача электроэнергии восстановлена более 4,5 тысячи человек. Обесточенными остаются порядка 4,3 тысячи человек в Кочевском, Соликамском, Ильинском, Пермском, Чусовском районах.

В ликвидации повреждений в сетях задействовано 25 бригад энергетиков общей численностью более 70 специалистов и 29 единиц техники. С целью обеспечения бесперебойного электроснабжения социально-значимых объектов в качестве резервных источников питания используются передвижные дизельэлектростанции, сообщили в пресс-службе «Пермэнерго».

В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения в Пермском крае продолжаются.

Напомним, ранее свыше 30 авиарейсов были задержаны в аэропорту Перми из-за непогоды.

