Свыше 30 авиарейсов задержаны в аэропорту Перми из-за непогоды

Густой туман стал причиной задержки 34 рейсов в аэропорту Перми. Рейсы задержаны на время от 2 до 11 часов.

В общей сложности задержаны 13 рейсов на вылет — до Антальи, Симферополя и Москвы. На прилет задержан 21 рейс из Москвы, Сочи, Симферополя, Санкт-Петербурга, Антальи, Казани и Челябинска.

В ночь на воскресенье в Перми установился густой туман, передает «Интерфакс».

Согласно информации Gismeteo.ru, видимость на 2:00 (0:00 по Москве) составляла 50 метров, на 8:00 (6:00) — 100 метров.