Житель Самарской области украл в Москве чемодан, набитый пачками «Доширака» и «Ролтона»
В Москве задержали 23-летнего уроженца Самарской области, обвиняемого в краже чемодана, наполненного лапшой быстрого приготовления.
По информации полиции, ранее в правоохранительные органы обратился москвич, сообщивший о том, что у него в кафе во время ужина кто-то тайно похитил сумку с личными вещами и чемодан, в котором находилась лапша марок «Доширак» и «Ролтон». Предварительно, в чемодане поместилось около 300 упаковок.
Силовики задержали преступника. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ущерб составил порядка 11 тысяч рублей, передает агентство городских новостей «Москва».
Напомним, ранее в Перми осудили иностранца, укравшего пожертвования в мечети.Происшествия
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Спасибо МВД за быстрое раскрытие преступления!