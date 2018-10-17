Житель Самарской области украл в Москве чемодан, набитый пачками «Доширака» и «Ролтона»

В Москве задержали 23-летнего уроженца Самарской области, обвиняемого в краже чемодана, наполненного лапшой быстрого приготовления.

По информации полиции, ранее в правоохранительные органы обратился москвич, сообщивший о том, что у него в кафе во время ужина кто-то тайно похитил сумку с личными вещами и чемодан, в котором находилась лапша марок «Доширак» и «Ролтон». Предварительно, в чемодане поместилось около 300 упаковок.

Силовики задержали преступника. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ущерб составил порядка 11 тысяч рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, ранее в Перми осудили иностранца, укравшего пожертвования в мечети.