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Происшествия

Житель Самарской области украл в Москве чемодан, набитый пачками «Доширака» и «Ролтона»

12:25, 17.10.2018 1
Житель Самарской области украл в Москве чемодан, набитый пачками «Доширака» и «Ролтона»
Фото: pixabay.com

В Москве задержали 23-летнего уроженца Самарской области, обвиняемого в краже чемодана, наполненного лапшой быстрого приготовления.

По информации полиции, ранее в правоохранительные органы обратился москвич, сообщивший о том, что у него в кафе во время ужина кто-то тайно похитил сумку с личными вещами и чемодан, в котором находилась лапша марок «Доширак» и «Ролтон». Предварительно, в чемодане поместилось около 300 упаковок.

Силовики задержали преступника. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Ущерб составил порядка 11 тысяч рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

Напомним, ранее в Перми осудили иностранца, укравшего пожертвования в мечети.

Происшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:52
    Совершена кража века!
    Спасибо МВД за быстрое раскрытие преступления!
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