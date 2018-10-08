В Перми осудили иностранца, укравшего пожертвования в мечети

В Перми на скамье подсудимых предстал гражданин Таджикистана, обвиняемый в трех случаях кражи пожертвований в мечети.

По версии следствия, летом этого года 20-летний молодой человек тайно похитил ключи от входа в святилище, куда позже проник и с помощью отвертки взломал одну из крышек ящика для пожертвований. Все деньги он похитил. Сумма составила 25 тысяч рублей.

Спустя месяц злоумышленник вновь решил проделать аналогичное преступление. В этот раз иностранец украл 11 тысяч рублей. Спустя несколько дней он похитил около 3 тысяч рублей. Однако его увидели работники мечети — мигрант сбежал через запасной вход. Позже он был задержан полицейскими.

Приговором суда ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 11 месяцев с удержанием из заработной платы ежемесячно 10% в доход государства.

Напомним, объявленный в розыск за кражу 230 млн казанский банкир может скрываться в России.