В Казани появится детский сад в ЖК «Весна» за 340 млн рублей

Главное инвестиционно-строительное управление (ГИСУ) Республики Татарстан разместило тендер на строительство детского сада в Казани. На эти цели из бюджета РТ выделено 340 млн рублей.

Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, детский сад разместится в ЖК «Весна». Он будет рассчитан на 340 мест, в том числе 180 мест предназначено для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет.



Исполнителю предстоит выполнить целый комплекс работ по строительству объекта, начиная от инженерной подготовки территории и заканчивая прокладкой необходимых коммуникаций и благоустройством территории. Строительство детского дошкольного учреждения должно быть завершено к 30 ноября 2018 года.

Аукцион на определение компании, которая займется созданием нового детского сада состоится 7 ноября 2018 года.

Ранее сообщалось, что в 2018—2019 годах в Татарстане построят 29 новых детских садов, из них шесть — в Казани.

