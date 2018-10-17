КМПО заключило договор на поставку оборудования на 1,6 млрд рублей

Фото: пресс-служба КМПО

АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО) заключило сделку с ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод».

Речь идет о поставке оборудования для газоперекачивающих агрегатов. Сумма сделки составляет 1,58 млрд рублей. Договор между КМПО и ООО «НПП «35-й Механический завод» заключен 16 октября, следует из сообщения предприятия на сайте раскрытия корпоративной информации.

ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод» зарегистрировано в Калуге. Гендиректором является Игорь Смирнов. Предприятие занимается производством теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, а также производством оборудования для фильтрования и очистки газов.



Ранее КМПО заключило договор с ООО «Центр промышленного снабжения и комплектации» на изготовление газоперекачивающих агрегатов на сумму 3,77 млрд рублей.