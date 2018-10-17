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КМПО заключило договор на поставку оборудования на 1,6 млрд рублей

11:29, 17.10.2018
КМПО заключило договор на поставку оборудования на 1,6 млрд рублей
Фото: пресс-служба КМПО

АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО) заключило сделку с ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод».

Речь идет о поставке оборудования для газоперекачивающих агрегатов. Сумма сделки составляет 1,58 млрд рублей. Договор между КМПО и ООО «НПП «35-й Механический завод» заключен 16 октября, следует из сообщения предприятия на сайте раскрытия корпоративной информации.

ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод» зарегистрировано в Калуге. Гендиректором является Игорь Смирнов. Предприятие занимается производством теплообменных устройств, оборудования для кондиционирования воздуха промышленного холодильного и морозильного оборудования, а также производством оборудования для фильтрования и очистки газов.

Ранее КМПО заключило договор с ООО «Центр промышленного снабжения и комплектации» на изготовление газоперекачивающих агрегатов на сумму 3,77 млрд рублей.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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