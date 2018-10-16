КМПО заключило договор об изготовлении газоперекачивающих агрегатов на 3,8 млрд рублей

Фото: пресс-служба КМПО

АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» (КМПО) заключило сделку с ООО «Центр промышленного снабжения и комплектации» на изготовление оборудования.

Речь идет о производстве газоперекачивающих агрегатов. Сумма сделки составляет 3,77 млрд рублей. Договор заключен 12 октября 2018 года, говорится в сообщении КМПО на сайте раскрытия корпоративной информации.

Уточняется, что обязательства по сделке должны быть выполнены до 30 июня 2019 года.

ООО «Центр промышленного снабжения и комплектации» зарегистрировано в Москве. Гендиректором компании является Светлана Ямщикова. «ЦПСиК» занимается оптовой торговлей машинами и оборудованием.



Ранее КМПО заключило договор с АО «Арктикгаз» о поставке газоперекачивающих агрегатов на 4,5 млрд рублей. По договору КМПО также должно разработать технический проект и выполнить шеф-монтажные и пусконаладочные работы в отношении поставляемых агрегатов.