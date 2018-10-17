Йозеф Яндач: «Мы сами себе создаем проблемы»

Главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач прокомментировал поражение в овертайме от «Салавата Юлаева» (1:2).

— Мы хорошо играли, первые десять минут делали ошибки, а потом команда проснулась и начала играть. Могу сказать ребятам только спасибо за то, что отработали до конца. Мы создали много моментов, по сравнению с прошлой игрой. У нас вышли Мозякин и Кулемин, поэтому мы играли лучше. Мы делаем индивидуальные ошибки и сами себе создаем проблемы. Поэтому сегодня проиграли. Если команда и дальше будет играть, как во втором и третьем периоде, то все будет хорошо, — сказал Яндач.