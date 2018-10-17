Николай Цулыгин: «Начало было многообещающим»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин прокомментировал трудную победу в овертайме над магнитогорским «Металлургом» (2:1):

— Сложная игра для нас. Начало было многообещающим, мы хорошо начали игру, было много моментов забить. Забросили только одну шайбу. Где-то с 12-й минуты второго периода начались невынужденные ошибки, начали привозить моменты и тем самым дали воздух сопернику. «Металлург» вошел в игру и здорово отыграл второй и третий период. Хорошо, что мы смогли выстоять, не пропустить и даже были моменты, чтобы забить. Выиграли в овертайме, это нужная победа для нас в моральном плане и для всего. Спасибо нашим болельщикам. Их сегодня было много, и поддержка помогла команде победить, — сказал тренер.