Зинэтула Билялетдинов: «Против такой команды, как «Йокерит», расслабиться? Нет»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение (2:3) казанского клуба в матче против финского «Йокерита» из Хельсинки.

Следующую игру «Ак Барс» проведет в Казани 18 октября против уфимского «Салавата Юлаева». Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

— Игра у нас не совсем сложилась, — цитирует Билялетдинова корреспондент «Реального времени». — Были проблемы, которые не позволили нам сыграть так, как мы хотели. Соперник хорошо играл в атаке и обороне. Счет был в нашу пользу. К сожалению, не смогли удержать его.

— Как оцените действия в обороне сегодня?

— Как я уже сказал, были недостатки, которые несвойственны нашей команде.

— Команда, может, расслабилась после 5:1 в прошлой игре?

— Против такой команды, как «Йокерит» расслабиться? Нет

— На старте сезона вы второй раз проигрываете финскому специалисту. Почему возникают проблемы именно против финской модели игры?

— Я понимаю суть твоего вопроса. Это никак не связано