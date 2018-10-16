Ак Барс Банк представит свои разработки в области финтех на форуме FINOPOLIS 2018 в Сочи

Стенд банка будет представлен в выставочной зоне, а сотрудники примут участие в дискуссионных сессиях в качестве экспертов.



На выставочном стенде сотрудники банка презентуют продукт Face2Pay и соберут биометрические данные участников форума. Для этого на площадке установлен прозрачный куб с необходимым оборудованием, внутри которого созданы специальные условия для сбора биометрии: обеспечен необходимый уровень звукоизоляции и освещения.

В рамках форума состоится конкурс финтех-стартапов, членом жюри которого является управляющий директор блока «Стратегия. Инновации. Маркетинг» Ак Барс Банка, Илья Вельдер. Под его модерацией также пройдет заседание секции «Эпоха искусственного интеллекта: прибыль vs этика». Участники обсудят роль человека в эпоху искусственного интеллекта, выгоды, риски и этические аспекты развития AI.

Дамир Галиев, руководитель проектного офиса инновационного развития Ак Барс Банка, в рамках Молодежного дня Fintech проведет мастер-класс по дизайн-мышлению для студентов. Он расскажет, как определять тренды, как новые модели конвертируются в бизнес-инновации, какие существуют метрики инновационного продукта и R&D-процессов, что влияет на решение инвестора о закрытии проекта или его масштабировании.

Спикер также примет участие в деловой программе форума — расскажет о том, как развитие финансовых технологий позволяет улучшать опыт взаимодействия между финансовой организацией и клиентами на секции «Стандарты цифровых финансовых услуг».

Форум FINOPOLIS проводится Центральным Банком России в партнерстве с лидерами IT и финансового рынка уже в четвертый раз. Программа форума включает в себя выставочную зону, в которой лидеры рынка и молодые компании представляют свои достижения и планы в области финтеха и конкурс финтех-стартапов.





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ПАО «АК БАРС БАНК»

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