Верховный суд РФ отказал Siemens в жалобе на решения судов по спору о крымских турбинах

Верховный суд РФ отказал немецкому концерну Siemens AG в передаче для рассмотрения судебной коллегии ВС РФ кассационной жалобы на решения судов по делу о крымских турбинах.

Жалоба связана с решением нижестоящих судов, отказавших концерну и «Сименс Технологии Газовых Турбин» в признании недействительными договоров на поставку газовых турбин в Крым, а также возврате этого оборудования, сообщает ТАСС.

Ранее «Технопромэкспорт» снизил сумму требований почти в четыре раза — до 46,8 млн рублей и более 1,4 млн евро к немецкому концерну Siemens AG и двум его российским «дочкам». Компания требует взыскать убытки, причиненные другим акционерам «Интеравтоматики» в результате «блокирования» ее работы.