Структура «Ростеха» уменьшила сумму иска к Siemens в четыре раза

ОАО «Технопромэкспорт» снизило сумму требований почти в четыре раза — до 46,8 млн рублей и более 1,4 млн евро к немецкому концерну Siemens AG и двум его российским «дочкам».

Отмечается, что сумма уточнена по итогам дополнительных расчетов. В первоначальных требованиях была заявлена сумма в 177,1 млн рублей и 5,45 млн евро. Компания требует взыскать убытки, причиненные другим акционерам «Интеравтоматики» в результате «блокирования» ее работы. Однако концерн не согласен с заявленными в суде требованиями, так как считает, что размер убытков необоснован, передает «РИА Новости».

Судебное заседание по ходатайству Siemens отложено на 25 июня.



Ранее Арбитражный суд Москвы зарегистрировал апелляционную жалобу немецкой компании Siemens на отказ в иске к структурам «Ростеха» по делу о незаконном перемещении, по словам немецкого концерна, крымских турбин.