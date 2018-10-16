Петерис Скудра не будет тренировать «Трактор»

Руководство челябинского клуба решило отказаться от идеи пригласить латвийского специалиста на пост главного тренера команды. Петерис Cкудра не будет работать в «Тракторе».

Тренер был главным претендентом на этот пост. Ранее работу Скудры раскритиковал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, который высказался в пользу местных, челябинских тренеров.

«Он адепт вообще никакого хоккея. Посмотрите на то, сколько он народу набирал, каких игроков он набирал, и станет ясно, почему его команда не играла да со второго тура все время вылетала. У нас ведь есть и оборонительные тренеры, с которыми команды нормально играют», — cказал Кожевников AllHockey.

Напомним, что последним местом работы Скудры было «Торпедо».