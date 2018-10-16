Новости общества

15:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Департамент физической культуры и спорта Самары возглавил Андрей Вдовин

14:50, 16.10.2018

Руководителем департамента физической культуры и спорта Самары назначен Андрей Вдовин.

Как рассказали в мэрии, новый глава ведомства приступил к своим обязанностям во вторник, 16 октября. Ранее Вдовин работал в региональном правительстве, где занимался межрегиональной молодежной политикой и молодежной политикой в области культуры и спорта.

Напомним, ранее администрацию Самары покинули главы двух департаментов. Свои посты по собственному желанию оставили руководитель департамента образования Лилия Галузина и руководитель департамента физической культуры и спорта Виктор Анисатов.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты