Департамент физической культуры и спорта Самары возглавил Андрей Вдовин
Руководителем департамента физической культуры и спорта Самары назначен Андрей Вдовин.
Как рассказали в мэрии, новый глава ведомства приступил к своим обязанностям во вторник, 16 октября. Ранее Вдовин работал в региональном правительстве, где занимался межрегиональной молодежной политикой и молодежной политикой в области культуры и спорта.
Напомним, ранее администрацию Самары покинули главы двух департаментов. Свои посты по собственному желанию оставили руководитель департамента образования Лилия Галузина и руководитель департамента физической культуры и спорта Виктор Анисатов.ОбществоВласть
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