Департамент физической культуры и спорта Самары возглавил Андрей Вдовин

Руководителем департамента физической культуры и спорта Самары назначен Андрей Вдовин.

Как рассказали в мэрии, новый глава ведомства приступил к своим обязанностям во вторник, 16 октября. Ранее Вдовин работал в региональном правительстве, где занимался межрегиональной молодежной политикой и молодежной политикой в области культуры и спорта.

Напомним, ранее администрацию Самары покинули главы двух департаментов. Свои посты по собственному желанию оставили руководитель департамента образования Лилия Галузина и руководитель департамента физической культуры и спорта Виктор Анисатов.