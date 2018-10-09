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Мэрию Самары покинули руководители двух департаментов

08:16, 09.10.2018
Мэрию Самары покинули руководители двух департаментов
Фото: samadm.ru

Администрацию Самары покинули главы двух департаментов.

Как рассказали в мэрии, свои посты по собственному желанию оставили руководитель департамента образования Лилия Галузина и руководитель департамента физической культуры и спорта Виктор Анисатов.

Добавим, Галузина управляла ведомством с февраля 2014 года. До работы в качестве чиновника она 11 лет занимала должность директора МОУ СОШ №132. Виктор Анисатов был назначен на свой пост в марте 2017. Ранее он трудился в администрации Новокуйбышевска.

Напомним, в конце сентября губернатор Самарской области утвердил новую структуру регионального правительства.

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