Мэрию Самары покинули руководители двух департаментов

Администрацию Самары покинули главы двух департаментов.

Как рассказали в мэрии, свои посты по собственному желанию оставили руководитель департамента образования Лилия Галузина и руководитель департамента физической культуры и спорта Виктор Анисатов.

Добавим, Галузина управляла ведомством с февраля 2014 года. До работы в качестве чиновника она 11 лет занимала должность директора МОУ СОШ №132. Виктор Анисатов был назначен на свой пост в марте 2017. Ранее он трудился в администрации Новокуйбышевска.

Напомним, в конце сентября губернатор Самарской области утвердил новую структуру регионального правительства.