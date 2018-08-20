КМПО заключило сделку с «Арктикгазом» о поставке оборудования на 4,5 млрд рублей
АО «Казанское моторостроительное производственное объединение» заключило сделку с АО «Арктикгаз» о поставке газоперекачивающих агрегатов на 4,5 млрд рублей.
КМПО помимо поставки оборудования должно разработать технический проект и выполнить шеф-монтажные и пусконаладочные работы в отношении поставляемых агрегатов.
Договор был заключен 17 августа. Оборудование должно быть доставлено до 31 декабря 2019 года, говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Напомним, что год назад КМПО уже заключало сделку с «Арктикгазом» на поставку продукции на 3,3 млрд рублей.Промышленность Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым