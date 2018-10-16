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Радаев предложил заместителю мэра Саратова должность зампреда правительства

14:01, 16.10.2018
Радаев предложил заместителю мэра Саратова должность зампреда правительства
Фото: saratov.gov.ru

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев предложил заместителя главы администрации Саратова по городскому хозяйству Романа Бусаргина в качестве кандидата на пост заместителя председателя облправительства по строительной сфере и ЖКХ.

«Кандидатура внесена на рассмотрение думы», — цитирует издание «Версия-Саратов» пресс-секретаря главы региона Нину Попову.

Предложение Радаева депутаты рассмотрят на ближайшем заседании думы, которое состоится 18 октября.

В случае положительного решения Бусаргин займет место Александра Буренина, который ушел из правительства в начале августа на место советника руководителя одной из московских компаний.

Бусаргин перешел в саратовскую мэрию из администрации Энгельсского района. Там он работал до января 2018 года.

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял решение об увольнении министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой. Причиной стало видео, на котором Соколова заявила что 3,5 тысячи рублей в месяц хватит «для минимальных физиологических потребностей».

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