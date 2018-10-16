Радаев предложил заместителю мэра Саратова должность зампреда правительства

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев предложил заместителя главы администрации Саратова по городскому хозяйству Романа Бусаргина в качестве кандидата на пост заместителя председателя облправительства по строительной сфере и ЖКХ.

«Кандидатура внесена на рассмотрение думы», — цитирует издание «Версия-Саратов» пресс-секретаря главы региона Нину Попову.



Предложение Радаева депутаты рассмотрят на ближайшем заседании думы, которое состоится 18 октября.



В случае положительного решения Бусаргин займет место Александра Буренина, который ушел из правительства в начале августа на место советника руководителя одной из московских компаний.

Бусаргин перешел в саратовскую мэрию из администрации Энгельсского района. Там он работал до января 2018 года.



Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев принял решение об увольнении министра занятости, труда и миграции Саратовской области Натальи Соколовой. Причиной стало видео, на котором Соколова заявила что 3,5 тысячи рублей в месяц хватит «для минимальных физиологических потребностей».