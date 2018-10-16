Минниханов встретился с министром торговли Туниса и провел деловой форум

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром торговли Туниса Омаром Бехи.

Они обсудили возможное сотрудничество республики и страны. После чего открыли бизнес форум «Татарстан — Тунис». Там Минниханов поблагодарил предпринимателей за проявленный к республике интерес, предложил сотрудничество и пригласил на форум «Россия — Исламский мир: «KazanSummit», сообщает пресс-служба президента РТ.

Также сегодня Минниханов уже успел посетить виллу барона Эрланже «Сияющая звезда». Также предполагается провести деловые встречи с премьер-министром Туниса Юсефом Шахедом и министром туризма и ремесел Туниса Сельмой Эллуми Рекик.

Напомним, глава республики накануне участвовал в форуме «Татарстан — Египет» вместе с председателем Федерации торгово-промышленных палат Египта и Союза африканских торгово-промышленных палат Ахмедом Аль Вакилем.