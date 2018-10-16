Минниханов посетил виллу барона Эрланже в Тунисе

Фото: скриншот

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках визита в Тунис посетил виллу барона Эрланже «Сияющая звезда» в Тунисе. Фото с виллы президент РТ опубликовал в Instagram.

Вилла была построена в 1912-1922 годах бароном Родольфом д'Эрланже, членом франко-немецкой династии крупных банкиров.



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Минниханов в рамках визита встретится с министром торговли Туниса Омаром Бехи и посетит Деловой форум «Татарстан — Тунис», где местным бизнесменам представят экономический и инвестиционный потенциал Татарстана, сообщает пресс-служба президента.

Кроме того, президент РТ встретится с премьер-министром Туниса Юсефом Шахедом и министром туризма и ремесел Туниса Сельмой Эллуми Рекик.

Ранее Минниханов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Египет, где встретился с президентом Абделем Фаттахом Ас-Сиси, а также с председателем Федерации торгово-промышленных палат Египта и Союза африканских торгово-промышленных палат Ахмедом Аль Вакилем.

Президент РТ предложил рассмотреть варианты поставок в Египет нефтехимической и машиностроительной продукции.