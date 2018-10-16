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На трассе в Удмуртии столкнулись грузовик и «Газель», есть погибшие

12:39, 16.10.2018
На трассе в Удмуртии столкнулись грузовик и «Газель», есть погибшие
Фото: pixabay.com

На трассе Ижевск — Воткинск в Удмуртии произошло смертельное ДТП с участием двух большегрузных автомобилей.

Инцидент произошел утром во вторник, 16 октября. По данным республиканского МВД, на дороге столкнулись грузовой МАЗ и «Газель». В результате аварии скончались водитель МАЗа и пассажир «Газели». Также пострадали четыре человека. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы.

Предположительно, виновником аварии стал водитель МАЗа, выехавший на встречную полосу движения. В настоящее время правоохранители выясняют все подробности произошедшего.

Напомним, ранее в Удмуртии во время гонок УАЗ въехал в толпу людей. Причиной аварии стал открывшийся капот у автомобиля одного из участников.

Происшествия Удмуртия
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