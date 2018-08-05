В Удмуртии во время гонок УАЗ въехал в толпу людей

Рядом с городом Сарапулом в Удмуртии во время гонок внедорожников в толпу людей врезалась машина.

Причиной аварии стал открывшийся капот у одного из участников. Водитель не увидел заградительную полосу и вылетел на зрителей. Болельщики успели разбежаться.

Однако один человек получил травмы. Мужчину увезли в больницу. По предварительной информации, у него травма ноги, пишет издание izhlife.

Напомним, ранее в Пермском крае в ДТП с рейсовым автобусом пострадали семь человек.