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В Удмуртии во время гонок УАЗ въехал в толпу людей

15:21, 05.08.2018
В Удмуртии во время гонок УАЗ въехал в толпу людей
Фото: pixabay.com

Рядом с городом Сарапулом в Удмуртии во время гонок внедорожников в толпу людей врезалась машина.

Причиной аварии стал открывшийся капот у одного из участников. Водитель не увидел заградительную полосу и вылетел на зрителей. Болельщики успели разбежаться.

Однако один человек получил травмы. Мужчину увезли в больницу. По предварительной информации, у него травма ноги, пишет издание izhlife.

Напомним, ранее в Пермском крае в ДТП с рейсовым автобусом пострадали семь человек.

Происшествия Удмуртия
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