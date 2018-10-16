Комитет кредиторов «Татагропромбанка» одобрил продление конкурсного производства на полгода

Комитет кредиторов ООО «Татагропромбанка» на заседании 12 октября одобрил продление срока конкурсного производства в отношении кредитной организации сроком на шесть месяцев.

Кроме того, на заседании была утверждена смета текущих расходов на IV квартал 2018 года в сумме 14,5 млн рублей, говорится в сообщении на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Напомним, что по состоянию на конец августа долги ООО «Татагропромбанк» перед кредиторами составили 1,7 млрд рублей. При этом кредиторам первой очереди уже выплатили 436,6 млн рублей.

В начале октября АСВ выставило на торги права требования ООО «Татагропромбанк» к юридическим лицам на общую сумму в 1,1 млрд рублей.