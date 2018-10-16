Строители стадиона «Самара Арена» ждут зарплату за работу с апреля

Возводившие стадион «Самара Арена» к ЧМ-2018 строители ждут зарплату от казанских подрядчиков за проделанную работу с апреля этого года.

По информации Госинспекции труда Татарстана, в результате проведенных проверок ООО «СК» Татдорстрой» и ООО «Гранд-Проект» были выданы предписания о выплате задолженности строителям, но они не были исполнены в срок — до 1 октября. Документы по делу переданы в следственные органы Татарстана.

Кроме того, в настоящее время подрядчикам вновь выданы обязательные для исполнения предписания о немедленном устранении нарушений трудового законодательства, сообщили в Минтруде Самарской области.

Напомним, ранее рабочие, занимавшиеся возведением стадиона «Самара Арена» к ЧМ-2018, пожаловались на то, что до сих пор не получили зарплату за свой труд. Обращения к врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову были опубликованы через «Твиттер».



