Арзамасцев и Гареев не помогут «Салавату» в матчах с «Ак Барсом» и «Магниткой»

Уфимский «Салават Юлаев» поместил защитников Станислава Гареева и Захара Арзамасцева в список травмированных. Хоккеисты пробудут в лазарете до 19 октября. Оба хоккеиста помогут команде Николая Цулыгина важных матчах с магнитогорским «Металлургом» и казанским «Ак Барсом».



Арзамасцев в нынешнем сезоне сыграл в пяти матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-1» и 15 минутах на льду в среднем за игру.

Станислав Гареев в нынешнем сезоне сыграл шесть матчей и отметился одной результативной передачей при полезности «0». В среднем за игру Станислав получает от тренеров чуть больше 13 минут.