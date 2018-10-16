Коллектив ТГК-16 выражает соболезнования семье Ульфата Маганова

В связи невосполнимой утратой — смертью Ульфата Магановича — коллектив ТГК-16 выражает глубочайшие соболезнования его родным и близким:

«Будучи трудолюбивым и многогранным человеком Ульфат Маганович достойно и беззаветно работал на благо всего нефтехимического комплекса Татарстана и России, внеся огромный вклад в его развитие. Именно он стоял у истоков промысловой геофизики республики. Пройдя путь от старшего инженера до руководителя Альметьевского управления геофизических работ, он придал отрасли новый импульс. Талантливый и успешный руководитель, принципиальный и требовательный к себе и коллегам. Его уважали за неравнодушное отношение и обостренное чувство ответственности за дело, которому он посвятил жизнь.

Об Ульфате Магановиче всегда будут вспоминать с теплом и добротой. Вечная память о нем навсегда останется в наших сердцах, в сердцах ее родных и близких. Разделяем боль непоправимой утраты и скорбим вместе с Вами».