СМИ сообщили о возобновлении пусков ракет «Союз» в начале ноября

Запуски ракет типа «Союз» после аварии на Байконуре могут возобновиться уже в начале ноября.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли, первым может стать пуск 3 ноября ракеты-носителя «Союз 2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» с Плесецка. Ракета должна вывести на орбиту спутник «ГЛОНАСС-М».

Напомним, что 11 октября во время старта «Союз МС-10» произошла «авария носителя». Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг при этом не пострадали. СМИ сообщили, что на упавшей ракете обнаружили неисправный клапан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

СМИ ранее сообщили, что новый запуск «Союза» к МКС может состояться 28 ноября.