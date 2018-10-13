Новый запуск «Союза» к МКС может состояться 28 ноября — СМИ

Запуск пилотируемых кораблей к Международной космической станции с Байконура может возобновиться в конце ноября.

По словам источника "Интерфакса" в ракетно-космической отрасли, в качестве предполагаемой даты пилотируемого корабля «Союз МС-11» называется 28 ноября.

Напомним, что 11 октября во время старта «Союз МС-10» произошла «авария носителя». Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг при этом не пострадали. СМИ сообщили, что на упавшей ракете обнаружили неисправный клапан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Прокуратура комплекса «Байконур» уже начала проверку. Из-за аварии МКС могут перевести в беспилотный режим. Также стало известно, что космический корабль нового поколения «Федерация» после инцидента с «Союзом» оборудуют улучшенной системой спасения.