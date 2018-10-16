На Кипре арестовали акции «Дикой орхидеи» и «Рив Гош», принадлежащие совладельцу «Юлмарта»

Окружной суд кипрской Никосии арестовал крупные пакеты акций групп «Дикая орхидея» и «Рив Гош». Их признали активами совладельца «Юлмарт» Дмитрия Костыгина, остающегося под следствием.

Иск подал ВТБ, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. В банке изданию подтвердили «арест по иску о заговоре с целью обмана кредиторов».

Поводом для обеспечительных мер стало решение Дзержинского райсуда Санкт-Петербурга, который в 2017 году признал что Костыгин как личный поручитель по кредиту должен вернуть банку более 650 млн рублей. До этого в рамках этого дела была арестована его вилла в Сент-Тропе и пакет акций «Юлмарта», а также пакет акций «Юлмарта» в компании Koshigi Limited.

Костыгин был отправлен под домашний арест в середине октября прошлого года, суд отпустил его в феврале. До этого Следком предъявил ему обвинение в мошенничестве по кредиту в Сбербанке на 1 млрд рублей.