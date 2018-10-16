Собственникам и топ-менеджерам финансово неустойчивых банков могут ограничить выезд из России

Государственная дума разрабатывают законопроект, согласно которому будет ограничен выезд из России собственникам и топ-менеджерам финансово неустойчивых банков.

«Если финансовая устойчивость банка существенно подорвана, его топ-менеджеру должен быть запрещён выезд за границу», — сказал председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

По его словам, законопроект будет готов в осеннюю сессию, пишут «Известия».

Банк считается финансово неустойчивым, если он не может по требованию вкладчика или компании выдать денежные средства с их счетов.

Ранее ущерб от действий бывших собственников и руководителей финорганизаций в РФ оценили в 1,2 трлн рублей.

При этом по итогам первого полугодия 2018 года ущерб от преступлений в банковской сфере составил 154,7 млрд рублей.