В Казань завтра приедет министр транспорта РФ Евгений Дитрих

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих приедет с рабочим визитом в Казань завтра, 16 октября. Это следует из плана мероприятий на сайте правительства РТ.

Предполагается, что 17 октября Дитрих посетит Набережные Челны. Там вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и помощником президента РФ Игорем Левитиным они примут участие в открытии рабочего движения на участке автомобильной дороги М-7 «Волга» (км 856+500 – км 868, км 868 – км 878, км 878 – км 888).

После этого в Челнах состоится пленарное заседание научно-практической конференции Федерального дорожного агентства на тему: «Безопасные и качественные дороги».

Ранее Дитрих анонсировал начало первого этапа строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань в 2019 году.