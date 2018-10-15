Путин наградил избитого Кокориным и Мамаевым главу департамента Минпромторга Пака

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени главы департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Дениса Пака.

Его наградили за большой вклад в реализацию проекта «Единая модульная платформа», позволившего создать «широкий модульный ряд отечественных автомобилей». Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев напали на Пака в одном из кафе Москвы. Сообщалось, что там также присутствовал генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин, который в этом же указе отмечен орденом.

Напомним, нападающий «Зенита» Кокорин и полузащитник «Краснодара» Мамаев после драки стали фигурантами уголовного дела и обвиняются в нанесении увечий и хулиганстве. Суд заключил спортсменов под стражу до 8 декабря.