Прокуратура Нижегородской области внесла представление Минстрою за нарушения прав дольщиков

Прокуратура Нижегородской области в ходе проверки в Министерстве строительства региона выявила нарушения прав дольщиков.

В результате проверки выяснилось, что Минстрой неправомерно отказал трем дольщикам включить их в реестр граждан, которые пострадали от действий недобросовестных застройщиков.

Кроме того, 11 нижегородцев не исключили из реестра, хотя проблемный многоквартирный дом на улице Тимирязева был достроен.



Также прокуратура выявила факты несвоевременных проверок компаний, занимающихся долевым строительством. Кроме того, Министерство строительства нарушало сроки рассмотрения обращений граждан, сообщили в прокуратуре региона.



В итоге прокуроры внесли представление, которое министерство рассмотрело и признало обоснованным. Нарушения законодательства были устранены, а виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее прокуратура Нижегородской области обнаружила у пяти депутатов областного Заксобрания незадекларированное имущество. Надзорное ведомство внесло представление в региональный парламент.