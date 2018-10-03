Нижегородская прокуратура обнаружила у депутатов Закса незадекларированное имущество

Прокуратура Нижегородской области обнаружила нарушения в декларациях депутатов областного Заксобрания. Надзорное ведомство внесло представление в региональный парламент.

По результатам проверки, прокуратура нашла незадекларированное имущество у пяти народных избранников, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Депутаты не указывали в отчетах о доходах и имуществе недвижимость и транспорт.

Напомним, что по итогам довыборов 9 сентября в Заксобрание области прошел рабочий ГАЗа Артем Баранов, спросивший Путина о выдвижении в президенты.