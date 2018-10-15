В Марий Эл маркетологи назвали сливочное масло «Спасибо»

В Марий Эл директор по маркетингу «Сернурского сырзавода» из Йошкар-Олы Наталья Юлдашева назвала сливочное масло «Спасибо».

По словам Юлдашевой, идея такого названия возникла благодаря мему. В нем говорится о том, что при ответе на фразу «Спасибо на хлеб не намажешь» можно было бы продемонстрировать масло с соответствующим названием.

Маркетолог рассказала, что мем ей переслал муж.

На странице «Сернурского сырзавода» в Instagram сообщается, что сливочное масло «Спасибо» уже поступило в продажу.

Ранее предприниматель из Ульяновской области Алексей Якушев выпустил подсолнечное масло «Новичок». По словам бизнесмена, создать продукт он решил после того, как услышал название отравляющего вещества, которым якобы отравили экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию.