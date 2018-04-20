В Ульяновской области фермер создал подсолнечное масло «Новичок»

Предприниматель из Ульяновской области Алексей Якушев выпустил подсолнечное масло «Новичок». Видео, в котором Якушев рассказывает о своей продукции, появилось на YouTube.

По словам бизнесмена, создать продукт он решил после того, как услышал название отравляющего вещества, которым якобы отравили экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию, в новостных сюжетах.

На этикетке подсолнечного масла, произведенного под маркой «ЭкоФерма Якушев», изображена эмблема КГБ и надпись «продукты для долгой жизни». Также указано, что продукт обладает «особым вкусом».

Теперь Якушев рассчитывает, что подсолнечное масло «Новичок» сможет получить одобрение со стороны надзорных органов и поступит в розничную продажу.

Ранее британские эксперты сообщили, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, называется «Новичок».