Новости промышленности

19:38 МСК
Новости раздела
Промышленность

В Ульяновской области фермер создал подсолнечное масло «Новичок»

13:59, 20.04.2018 1
В Ульяновской области фермер создал подсолнечное масло «Новичок»
Фото: скриншот видео youtube.com

Предприниматель из Ульяновской области Алексей Якушев выпустил подсолнечное масло «Новичок». Видео, в котором Якушев рассказывает о своей продукции, появилось на YouTube.

По словам бизнесмена, создать продукт он решил после того, как услышал название отравляющего вещества, которым якобы отравили экс-полковника ГРУ Скрипаля и его дочь Юлию, в новостных сюжетах.

На этикетке подсолнечного масла, произведенного под маркой «ЭкоФерма Якушев», изображена эмблема КГБ и надпись «продукты для долгой жизни». Также указано, что продукт обладает «особым вкусом».

Теперь Якушев рассчитывает, что подсолнечное масло «Новичок» сможет получить одобрение со стороны надзорных органов и поступит в розничную продажу.

Ранее британские эксперты сообщили, что нервно-паралитическое вещество, которым были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, называется «Новичок».

ПромышленностьАгропром
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 апр
    Так сказать, ударим нашим подсолнечным маслом (НОВИЧОК) по гнусным проискам западной пропаганды.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан