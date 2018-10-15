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В Челнах судебные приставы оштрафовали банк на почти 6 млн рублей

14:59, 15.10.2018
В Челнах судебные приставы оштрафовали банк на почти 6 млн рублей
Фото: pixabay.com

В Набережных Челнах старший судебный пристав отдела СП №3 оштрафовал банк на 5,7 млн рублей за нарушение законодательства об исполнительном производстве.

Причиной стал возврат приставам постановлений о розыске счетов в отношении более 100 должников, которые были направлены в банк, сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Татарстан.

В отношении кредитной организации составили протоколы об административном правонарушении по ч.3 статьи 17.14 КоАП РФ «Нарушение законодательства об исполнительном производстве» и наложили штраф.

Ранее антимонопольщики Татарстана оштрафовали сеть алкомаркетов «Бристоль» за рекламу электронных сигарет на чеках, выдаваемых в магазине.

ПроисшествияЭкономикаБанки Татарстан
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