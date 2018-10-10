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Антимонопольщики Татарстана оштрафовали «Бристоль» за рекламу электронных сигарет на чеках

12:59, 10.10.2018
Антимонопольщики Татарстана оштрафовали «Бристоль» за рекламу электронных сигарет на чеках
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Татарстанское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС РФ) оштрафовало сеть алкомаркетов «Бристоль» на 100 тыс. рублей за рекламу электронных сигарет на чеках в магазине.

На нарушение закона о рекламе в управление пожаловался покупатель. Ему в магазине был выдан кассовый чек, в котором содержится реклама курительных принадлежностей, сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС пояснила, что электронные сигареты «используются для совершения действий, аналогичных процессу курения (имитируют процесс курения)», в связи с этим на них распространяется запрет, установленный пунктом 8 статьи 7 Закона о рекламе.

Ранее татарстанское управление оштрафовало «Магнит» на 400 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу алкоголя, которая была распространена в одном из магазинов торговой сети в Казани.

ПроисшествияБизнесРозничная торговля Татарстан
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