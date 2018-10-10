Антимонопольщики Татарстана оштрафовали «Бристоль» за рекламу электронных сигарет на чеках

Татарстанское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС РФ) оштрафовало сеть алкомаркетов «Бристоль» на 100 тыс. рублей за рекламу электронных сигарет на чеках в магазине.

На нарушение закона о рекламе в управление пожаловался покупатель. Ему в магазине был выдан кассовый чек, в котором содержится реклама курительных принадлежностей, сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС пояснила, что электронные сигареты «используются для совершения действий, аналогичных процессу курения (имитируют процесс курения)», в связи с этим на них распространяется запрет, установленный пунктом 8 статьи 7 Закона о рекламе.

Ранее татарстанское управление оштрафовало «Магнит» на 400 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу алкоголя, которая была распространена в одном из магазинов торговой сети в Казани.