На должность мэра Уфы подали заявки 17 человек

На конкурс сити-менеджера Уфы приняты документы от 17 человек.

Стоит отметить, что прием заявок на участие истекает 15 октября. Количество заявителей до конца рабочего дня может поменяться. Предварительно, кто-то еще придет, кто-то может отозвать документы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Напомним, что депутаты Горсовета Уфы одобрили уход предыдущего мэра Уфы Ирека Ялалова в Госсобрание — Курултай РБ 27 сентября. Уже на следующий день на заседании республиканского парламента было решено отправить экс-мэра в Совет Федерации. Выборы нового главы города назначены на 29 октября.



