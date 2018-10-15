Минниханов: в Египте хорошо известны татарстанские автомобили КАМАЗ и вертолеты КВЗ

Президент РТ Рустам Минниханов встретился сегодня с председателем Федерации торгово-промышленных палат Египта и Союза африканских торгово-промышленных палат Ахмедом Аль Вакилем.

Татарстанский лидер отметил, что в Египте хорошо известна высокотехнологичная продукция из Татарстана, в числе которых грузовые автомобили КАМАЗ, вертолеты производства Казанского вертолетного завода и многое другое, передает пресс-служба Минниханова.

Глава республики предложил рассмотреть варианты поставок в Египет нефтехимической и машиностроительной продукции и пригласил Вакиля посетить Татарстан для подробного ознакомления с предприятиями.

Накануне Минниханов предложил сотрудничесво премьер-министру Египта Мустафе Мадбули и также пригласил и его посетить республику в рамках визита в Россию.

Напомним, глава Татарстана прибыл туда с двухдневным рабочим визитом и встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси.