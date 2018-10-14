Минниханов призвал премьер-министра Египта к развитию сотрудничества с Татарстаном

Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули призвал к развитию сотрудничества страны с республикой.

В начале встречи Минниханов отметил, что Татарстан активно работает над укреплением российско-египетских отношений на региональном уровне, и подчеркнул, что республика является одним из ведущих субъектов РФ.



«Нам нужно активизировать работу торгово-промышленных палат, чтобы производители наших стран быстрее и легче находили сбыт друг у друга» — заявил президент РТ.



В завершении встречи Рустам Минниханов поблагодарил Мустафу Мадбули за поддержку в развитии сотрудничества между Татарстаном и Египтом и пригласил посетить республику в рамках визита в Россию, передает пресс-служба президента РТ.



Напомним, что сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с двухдневным рабочим визитом в Египет. Он уже провел встречу с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси и предложил ему провести в стране заседание Группы «Россия — Исламский мир».