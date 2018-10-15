Российские банки предложили Минфину смягчить условия по ипотеке для многодетных

Российские банки направили предложения Министерству финансов РФ по смягчению условий госпрограммы по ипотеке для многодетных.

«Райффайзенбанк», «Транскапиталбанка» и еще один, пожелавший остаться неназванным, рассказали о своих идеях. В первом попросили включить в список усыновленных детей и снять ограничение по дате заключения договора, то есть разрешить применение ставки 6% с любого момента после выдачи кредита, а не с момента оформления.

Во втором банке предложили субсидировать низкую ставку по ипотеке как на первичном, так и на вторичном рынках и снизить первоначальный взнос до 15%. В третьем — распространить действие льготной ставки (6%) на весь срок кредита, сообщает News.ru.

Отмечается, что разработать возможные варианты банки попросило само министерство. Все инициативы от банков будут рассмотрены в рабочем порядке, рассказали в ведомстве.

Ранее в Госдуме РФ предложили главе Центробанка Эльвире Набиуллиной создать систему льготных кредитов по минимальной ставке в 2% для молодежи до 30 лет.