В Госдуме РФ предложили Набиуллиной ввести льготные кредиты для молодежи под 2%

В Госдуме предложили главе Банка России Эльвире Набиуллиной создать для молодежи до 30 лет систему льготных кредитов по минимальной ставке в 2%.

«Тем, кому сегодня от 18 до 30, сложно накопить на автомобиль, квартиру или на обучение в престижном вузе. Проблема в том, что на данный момент в России нет возможностей для молодых людей, желающих открыть свой стартап или бизнес-проект», — объясняет свою инициативу депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

«Льготный кредит с минимальным процентом даст новому поколению россиян реальный шанс на нормальную полноценную жизнь, создание семьи, развитие своего бизнеса, покупку квартиры или машины», — цитирует политика «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что в России программу ипотеки под 6% продлят до конца 2024 года.