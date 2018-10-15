В Казани штаб-квартиру Госкомитета РТ по тарифам выставили на продажу за 430 млн рублей

В Казани на продажу выставили здание, в котором располагается Госкомитет Республики Татарстан по тарифам. Особняк оценивается в 430 млн рублей.



Здание расположено в центре Казани — по улице Карла Маркса, 66. Дом является объектом культурного наследия регионального значения — в 1918 году в нем находился Губком РКП и штаб обороны Казани от белоинтервентов.

Здание имеет четыре основных входа. Предусмотрены наземные парковочные места на 30 автомобилей, говорится на сайте для размещения объявлений о товарах и услугах Avito.ru.

По информации продавца, здание имеет развитую ИТ-инфраструктуру, которая обеспечит бесперебойную работу офисов с использованием высокоскоростных каналов передачи данных.

Офисным зданием, по данным «Реального времени», владеет ООО «Рентекс», принадлежащее Ренату Фатхуллину. Компания занимается подготовкой к продаже собственного жилого недвижимого имущества. Ренат Фатхуллин также возглавляет международную компанию по разработке ПО для финансовых рынков, в том числе для валютного рынка Forex.

Ранее здание выставлялось на продажу еще в 2015 году. Тогда его стоимость оценивалась в 355 млн рублей.